Когда каждый о своем. Как общаться в соцсетях

Первый закон общения в соцсетях — не воспринимайте буквально все, что читаете

Конфликты — это неотъемлемая и необходимая часть нашего взаимодействия с другими людьми. Потому что, к счастью, мы все разные. И это — прикольно!

Правильно построенный конфликт не только позволяет нам конструктивно рефлексировать, познавать новое, развивает наше критическое мышление и аналитические способности — он еще и создает прочную связь с другим человеком, то есть усиливает наши социальные связи, ощущение того, что нас слышат, понимают, видят.

Неправильно построенный конфликт делает все наоборот — стресс у нас, ухудшение отношений с другими.

Сегодня хочется поговорить о конфликтах в соцсетях. Потому что даже наше с вами сообщество — интеллигентное, не политизированное, осознанное и зрелое — иногда вспыхивает и не сдерживает выражений.

На одном, как говорится, дыхании прочитала книгу Supercommunicators Чарльза Дюгигга — в ней этому посвящен целый раздел.

Вы не поверите, но автор — как и ученые, которых он привлекал к созданию книги, — считают конфликты одним из способов построения социальных связей. Да! То, что некоторые украинцы виртуозно превращают в «срачи», может, наоборот, сблизить, развить, объединить. И при этом ни один участник может не изменить собственной позиции относительно предмета обсуждения.

Мои наблюдения относительно конфликтования в соцсетях — далее.

Мы — каждый о своем

Если бы во время ссор под нами, как в сериалах, появлялись субтитры, которые раскрывали бы то, что мы на самом деле хотим сказать, было бы весьма познавательно.

Мама: «Не, ну вы нормальные?! Почему опять грязная посуда стоит на столе с вечера?»

Субтитры: «Я устала, я хочу сидеть и смотреть на стену».

Дочь-тинейджер: «Я никогда в жизни не надену ту гадость, которую ты мне купила!»

Осознание того, что вам не надо никого ни в чем убеждать, очень облегчает жизнь

Субтитры: «Я толстый тюлень в любой одежде, и меня трясет от одной мысли о том, что завтра снова в школу».

Ваш сосед: «Всех ваших геев и трансов надо за высокий забор, и пусть делают там все, что вздумается!»

Субтитры: «Я неуверенный в себе человек, я боюсь нового и чувствую угрозу от любого, непохожего на меня».

Это я к тому, что за всем тем, что люди пишут в комментариях, порой стоят не очень очевидные опасения, убеждения, ощущения. Поэтому первый закон общения в соцсетях — не воспринимайте буквально все, что читаете.

Конечно, лучшее поведение в конфликте — не быть в нем вообще. Впрочем, иногда для вас важно:

— высказать свою позицию;

— быть услышанными;

— кого-то защищать;

— исправить ошибку.

Представьте, что все те же цели имеют и ваши оппоненты. Им тоже важно… быть услышанными.

Поэтому правило второе: услышьте оппонента — то есть заинтересуйтесь им. Задавайте вопросы, уточняйте, получите максимум информации об оппоненте.

В Supercommunicators пишут, что когда мы понимаем, что оппонент это не просто, например, «человек-антивакс», но и «обеспокоенная мама», «юрист», «волонтер», «сторонница ФК Арсенал», он перестает быть для вас «тем ограниченным тупым антиваксом», которым может показаться после какого-то одного-единственного комментария.

Будьте гипервежливыми

«Дизайн» человека предполагает восприятие другого человека всеми нашими сенсорными каналами — чтобы лучше понять собеседника, мы должны его видеть, слышать оттенки голоса, наблюдать жестикуляцию и мимику. Соцсети не дают такой возможности.

Так что давайте будем галантны друг с другом.

Многочисленные исследования доказывают, что «градус» конфликта в соцсетях в разы ниже, если хотя бы одна из сторон конфликта употребляет слова «спасибо», «да, я вас понимаю», «простите». Эти слова как бы страхуют нас от того, чтобы прийти к некорректным, поспешным выводам о другом человеке.

Избегайте сарказма

По той же причине при виртуальном общении сарказм не считывается: не видно, как вы улыбаетесь, когда говорите это, не слышно вашего дружеского «хи-хи», незаметна ваша мимика.

Соцсети превращают невинный сарказм в оскорбление — хотя вам может казаться, что все ОК, — и «почему вдруг все так возмутились?!»

«Нет!» публичной травле

Когда вы присоединяетесь к коллективной критике кого-то, чего-то, чьего-то поступка в соцсетях, вы как бы легализуете этот негатив, делаете его нормой. Ученые, исследовавшие поведение людей в соцсетях, пришли к выводу, что, чем чаще вы грубые и категоричные в соцсетях, тем больше вы так начинаете общаться и в реальной жизни.

Зачем все это?

Осознание того, что вам не надо никого ни в чем убеждать, очень облегчает жизнь.

У вас, ну откровенно говоря, нет цели сделать так, чтобы все антиваксы вакцинировались, а ваш сосед-гомофоб гордо присоединился к следующему прайду в Киеве. Правда же? Цель конфликтов — дать нам понять, что мы разные, но умеем услышать друг друга и найти общий язык.

Всем было бы лучше, если бы поведение в соцсетях сводилось к искреннему интересу к позиции, которая отличается от вашей; вежливому и чуткому общению; устранению хейта.

