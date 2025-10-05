Эффект, усиливающийся с годами. Как недосыпание влияет на мозг
Эбигейл Дав: «Недосыпание повышает риск заболеваний, которые вредят здоровью мозга» (Фото: amenic181/Depositphotos)
У тех, кто плохо спит, мозг выглядит заметно старше — вот что это означает
Мы проводим во сне почти треть своей жизни, но это отнюдь не пустая трата времени. Сон — вовсе не пассивный период простоя, а активный и жизненно важный процесс, способствующий восстановлению организма и сохранности мозга. Нарушения сна отображаются на мозге — иногда в виде едва заметных последствий, которые накапливаются с годами.
В ходе нашего нового исследования мы с коллегами изучили особенности сна и подробные данные МРТ-сканирования мозга более 27 000 взрослых британцев в возрасте от 40 до 70 лет. Мы обнаружили, что у людей, которые не высыпались,