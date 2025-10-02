Как сделать свою рабочую жизнь проще

2 октября, 01:10
Лео Бабаута: «Спросите себя, что бы вы сделали, если бы полностью доверяли себе?»

Лео Бабаута
Американский писатель, создатель Zen Habits

Практикуйте это ежедневно, и вы увидите невероятный прогресс

Работа может быть источником стресса: мы чувствуем себя перегруженными, когда у нас слишком много дел, нам трудно решить, какое дело выполнять следующим, мы откладываем сложные задачи, постоянно чувствуем, что не успеваем, и, возможно, избегаем сложных разговоров.

Все это становится значительно проще, если мы развиваем доверие к себе.

Доверие к себе — это не вера в то, что мы сделаем все безупречно. Это вера в то, что мы сделаем все, что сможем, а также в то, что мы способны справиться с чем угодно, даже если все будет складываться не идеально.

Развить такое доверие не всегда легко, но сегодня я хотел бы рассказать о тех аспектах, в которых наша рабочая жизнь станет проще, если мы все же начнем это делать.

