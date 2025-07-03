Броня, а не тюрьма. Почему я остаюсь в своем пузыре

Сегодня наблюдала за некоторыми сообщениями близких мне людей и видела странные реакции на их дельные мысли. Неуместные злые комментарии. То же наблюдаю и у себя на странице.

Реклама

Никто, кроме твоего пузыря, не знает и не может знать, чем ты сейчас живешь и откуда берешь вдохновение для мыслей. Порой очень грустных мыслей. Да это и не совсем вдохновение, а зачастую крик души. А люди сознательно добавляют боль. Намеренно, садистически, но маркируя это как собственную «позицию».

Все говорят, что надо выходить из своего «пузыря», чтобы видеть мир реальным? А мне не хочется, потому что вне моего пузыря токсично. Легче удалить из друзей или забанить недобрых и нелояльных ко мне людей. Это честно.

Негативные комментарии — это, грубо говоря, чужие помои. Вы же не хватаете котлету, которую кто-то уронил на пол метро, так зачем подбирать чужую токсичную мысль?

«Пузырь» — это база, а не бункер

Наш мозг тоже имеет аккумулятор, и батарея садится мгновенно, когда к ней подключают чужие теневые стороны. Вместо покупать павербанк, достаточно нажать «удалить из друзей» и продлить день на 20%.

Кнопка «бан» — как зонтик от солнца. Потому что токсичные люди — словно ультрафиолет. Можно ежедневно мазаться кремом с SPF-50, то есть объяснениями «почему они не правы», а можно нажать «бан» и гулять без ожогов.

«Пузырь» — это база, а не бункер. Иметь уютный круг собственных людей — база.

Социальная диета важна. В соцсетях предложили шведский стол с драмой, паникой и тысячной мыслью обо всем? Вы же не обязаны есть все блюда. Взяли то, что нравится, и ушли домой без пищевого отравления.

Мир говорит: «Выходи из пузыря», — потому что миру интересно, как ты с этим мусором справишься. Но это твой пузырь и твои правила. Захотела — надула побольше, захотела — проколола, и лишнее улетело.

Быть в «пузыре» — нормально.

Когда вы сами выбираете, с кем быть на связи, вы усиливаете автономию.

Выход из пузыря — опция, а не обязанность. Мы имеем право выбирать безопасное окружение, особенно если оно сохраняет вашу продуктивность и психическое здоровье. Особенно в войну. Главное — делать это осознанно: пузырь как броня, а не как тюрьма.

И в улитки есть «домик».

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь