Как понять, обладаете ли вы эмоциональным интеллектом
Эрин Леонард: «Если вы наделены эмпатией, то способны понять чувства партнера, даже если их не разделяете» (Фото: serezniy/Depositphotos)
Эмоционально грамотные люди регулярно произносят эти четыре фразы
Эмоциональный интеллект — это дар, ценный не только в профессиональной среде, но и в личных отношениях. Регулярное использование четырех фраз может означать, что у вас есть те качества, которые являются компонентами эмоционального интеллекта: самосознание (ответственность), социальная компетентность, эмпатия и мотивация.
«Я был неправ»