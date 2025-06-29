Как понять, обладаете ли вы эмоциональным интеллектом

Эрин Леонард: «Если вы наделены эмпатией, то способны понять чувства партнера, даже если их не разделяете» (Фото: serezniy/Depositphotos)

Эмоциональный интеллект — это дар, ценный не только в профессиональной среде, но и в личных отношениях. Регулярное использование четырех фраз может означать, что у вас есть те качества, которые являются компонентами эмоционального интеллекта : самосознание (ответственность), социальная компетентность, эмпатия и мотивация.

«Я был неправ»