Красные флажки. Четыре признака, что ваша пара идет к разводу

Отношения, в которых присутствуют все четыре явления, обычно обречены

Иногда пары приходят в таких «запущенных» отношениях, что спасти их невозможно и не стоит.

Американские психологи говорят о «Четырех Всадниках Апокалипсиса» (в Библии это Завоевание (Порабощение), Война, Голод и Смерть, которые являются вестниками неизбежного конца света). В парной терапии это «красные флажки», которые говорят о том, что пара идет к разводу . Имя этих Всадников — Критика, Пренебрежение, Перекладывание вины и Избегание.

Реклама

Критика в некоторых парах — главный способ коммуникации. Похвалить за что-то классное? С чего бы это? А вот придраться к мельчайшим мелочам — у некоторых как какой-то специальный челлендж, за который платят деньги!

Состояние избегания называется « мертвый брак»

Именно критика делает из уютного места силы, ради которого люди и решают жить вместе, поле битвы. Однако, если заменить: «Ты только о себе думаешь! Как можно было не позвонить мне, если ты задерживался до полуночи?!» на «Я очень переживаю, когда включают тревогу, а ты где-то там, пожалуйста, в следующий раз держи меня в курсе» — получите совершенно другой расклад.

Пренебрежение — это обесценивание партнера и его чувств.

Это когда вы намеренно говорите вещи, которые, вы точно знаете, его обидят. Когда вы откровенно перестаете уважать его и восхищаться им. Это приговор для отношений с обеих сторон — вам неинтересно с тем, кого вы не уважаете, а ему обидно быть с тем, кто не уважает его.

Перекладывание вины, или «горячая картошка» — это привычка защищаться, нападая. «Ты со мной не гуляешь!» — «А ты всегда наезжаешь!» — «Это потому, что ты…»

Бесконечная цепочка упреков и обвинений, которые мы перебрасываем друг другу, словно горячую картошку, может привести к обидам 20-летней давности, а насущный вопрос так и не решить.

Избегание (и это, кстати, распространенная реакция на пренебрежение) — это сознательное отстранение от партнера. Вы уже не хотите ничего выяснять, говорить, выражать свое видение или потребность.

Вы закрываетесь и избегаете любых поводов быть рядом.

Отношения, в которых присутствуют все четыре явления, обычно обречены.

Состояние избегания, в котором живут немало несчастливых семей, называется «мертвый брак». Все добрые чувства умерли. Говорить не о чем. Сплошные обиды и конфликт.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь