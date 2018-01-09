Турция вызвала послов России и Ирана

Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана, чтобы выразить протест в связи с информацией о введении войск сирийской армии на территорию, подконтрольную оппозиции в Идлибе.

Провинция Идлиб является одной из четырех зон деэскалации в Сирии. В Анкаре считают, что президент Сирии Башар Асад под предлогом борьбы с террористами ввел войска на территорию оппозиции.

Как пишет Daily Sabah, МИД Турции заявил о намерении попросить российских и иранских дипломатов повлиять на Асада, чтобы прекратить нарушение границ.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 января, на северо-западе сирийской провинции Идлиб произошел взрыв, погибли по разным данным от 18 до 30 человек.