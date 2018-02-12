Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель опровергла возможность своего ухода с поста до следующих парламентских выборов в 2021 году.

В эфире немецкого телеканала ZDF она отметила, что намерена оставаться на посту канцлера до 2021 года, сообщает DW.

"Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", - подчеркнула Меркель.

В том случае, если СДПГ проголосует против "большой коалиции", канцлер Германии не исключила возможности новых парламентских выборов.

При этом она отметила, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с утверждениями об утрате своего авторитета внутри партии.

По словам Ангелы Меркель, христианские демократы огласят имена своих министров в новом правительстве до партийного съезда, назначенного на 26 февраля. На этой встрече руководство партии должно будет проголосовать за создание "большой коалиции".

На вопрос о будущем экс-лидера социал-демократов Мартина Шульца в следующем правительстве Ангела Меркель подчеркнула, что его уход с поста руководителя СДПГ никоим образом не сказался на достигнутой в ходе коалиционных переговоров договоренности, согласно которой он должен будет возглавить одно из министерств.

7 февраля переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ о создании Большой коалиции увенчались успехом. Партии пришли к соглашению относительно масштабного коалиционного договора, среди прочего распределив между партиями места в кабинете министров.

По данным газеты Bild, после формирования новой коалиции на пост главы внешнеполитического ведомства претендовал Мартин Шульц. В данный момент МИД возглавляет Зигмар Габриэль, который также представляет СДПГ. По слухам, Шульц давал обещание Габриэлю, что он сохранит свой пост в новом правительстве, однако во время коалиционных переговоров он резко изменил свою позицию, потребовав министерство себе.

Кроме того, социал-демократы должны получить также Минфин и Министерство труда и социальных вопросов. Посты глав Минобороны и МВД получит блок ХДС/ХСС.

Переговоры о Большой коалиции продолжались с 26 января.