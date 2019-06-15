Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский уволил посла Украины в Швеции

15 июня, 13:22
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский уволил посла Украины в Швеции - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зеленский уволил посла в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Швеции Игоря Сагача.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция», — говорится в указе.

Причина увольнения в указе не значится.

Игорь Сагач был послом Украины в Швеции с марта 2015 года. С 2008 по 2010 год он возглавлял миссию Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Теги:   Посол Швеция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
Страны

Сегодня, 12:45

img
В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали
Геополитика

Сегодня, 03:05

img
Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian

ТОП 3

Политика

Сегодня, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
9563
Геополитика

Сегодня, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
7353
Геополитика

Вчера, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому
3345