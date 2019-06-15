Зеленский уволил посла Украины в Швеции
15 июня, 13:22
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Швеции Игоря Сагача.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
«Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция», — говорится в указе.
Причина увольнения в указе не значится.
Игорь Сагач был послом Украины в Швеции с марта 2015 года. С 2008 по 2010 год он возглавлял миссию Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).