Зеленский уволил посла Украины в Швеции 15 июня, 13:22 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский уволил посла в Швеции REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Швеции Игоря Сагача.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция», — говорится в указе.

Причина увольнения в указе не значится.

Игорь Сагач был послом Украины в Швеции с марта 2015 года. С 2008 по 2010 год он возглавлял миссию Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).