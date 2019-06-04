Зеленский принял приглашение посетить Польшу 4 июня, 21:56 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить Варшаву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом Дуда заявил после переговоров с украинским коллегой, передает Интерфакс-Украина.

«Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве», — сказал он.

В свою очередь Зеленский заявил, что «с удовольствием принимает приглашение» посетить Варшаву 1 сентября. Он выразил надежду, что Польша и Украина будут совместными усилиями «создавать историю успеха».

Напомним, что на торжества, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, пригласят президента США Дональда Трампа.