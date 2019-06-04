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Зеленский принял приглашение посетить Польшу

4 июня, 21:56
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Зеленский принял приглашение посетить Польшу - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить Варшаву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом Дуда заявил после переговоров с украинским коллегой, передает Интерфакс-Украина.

«Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве», — сказал он.

В свою очередь Зеленский заявил, что «с удовольствием принимает приглашение» посетить Варшаву 1 сентября. Он выразил надежду, что Польша и Украина будут совместными усилиями «создавать историю успеха».

Напомним, что на торжества, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, пригласят президента США Дональда Трампа.

Теги:   Польша Анджей Дуда Владимир Зеленский

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