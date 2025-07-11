Зеленский может посетить Финляндию в конце июля

Президент Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции Хельсинки+50 в Финляндии в конце июля. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает издание Ilta-Sanomat .

Как отмечает издание со ссылкой на предварительную программу конференции, Зеленский должен выступить после главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Александра Стубба.

Однако возле имени украинского президента стоит пометка о том, что его участие еще не подтверждено.

По данным издания, исходя из опубликованного списка докладчиков, Зеленский может выступить в Хельсинки 31 июля. Также известно, что в панельных дискуссиях примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

31 июля в Хельсинки состоится конференция Хельсинки+50, которая будет отмечать 50-ю годовщину заключительного акта первого саммита Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившего в Хельсинки с 30 июля по 1 августа 1975 года.

18 марта Зеленский вместе с делегацией посетил Финляндию с рабочим визитом.