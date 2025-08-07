«Два двусторонних и один трехсторонний». Зеленский заявил, что обсуждаются различные форматы встреч на уровне лидеров для завершения войны

Владимир Зеленский заверил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же подхода с российской стороны (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждаются различные возможные форматы встреч на уровне лидеров ради достижения мира: два двусторонних и один трехсторонний.

В своем Telegram-канале глава государства написал, что провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Зеленский отметил, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины.

«Война именно в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов», — пояснил он.

Президент отметил, что 7 августа советники по безопасности проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов между Украиной, Европой и США.

«Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну», — добавил Зеленский.

6 августа посланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Дональд Трамп впоследствии заявил, что Уиткофф достиг «значительного прогресса» во время переговоров с диктатором.

Издание The New York Times написало, что президент США во время разговора с европейскими лидерами 6 августа заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После этого он планирует провести трехсторонний саммит с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии Трамп сказал, что есть большая вероятность его личной встречи с российским диктатором «очень скоро». Он также выразил надежду, что в ближайшей перспективе могут состояться и трехсторонние переговоры с участием президента Украины.

7 августа помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что место проведения встречи Путина и Трампа уже якобы согласовано, переговоры состоятся в ближайшие дни.

Помощник диктатора также утверждает, что российская сторона «оставила без комментария» предложение Виткоффа провести трехсторонние переговоры лидеров с участием Зеленского.