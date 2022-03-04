Глава МАГАТЭ готов приехать в Украину, чтобы проверить состояние АЭС

4 марта, 23:21
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Здание Запорожской АЭС, поврежденное в результате обстрела российских войск (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Здание Запорожской АЭС, поврежденное в результате обстрела российских войск (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет провести проверку АЭС в Украине, сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, МАГАТЭ планирует посетить Украину для проверки АЭС после того, как российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Также планируется проверка в зоне Чернобыльской АЭС.

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«Пришло время остановить вооруженный конфликт, который подвергает ядерные объекты серьезной опасности, потенциально угрожая безопасности людей и окружающей среде в Украине и за ее пределами. Слова должны что-то означать — пора действовать», — написал Гросси в Twitter.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1499807787693625353
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1499807786137436171

Также он сообщил, что готов отправиться в Чернобыль, чтобы получить гарантии сторон по поводу безопасности АЭС, передает пресс-служба МАГАТЭ.

https://twitter.com/iaeaorg/status/1499825242612682753

После обстрела российскими войсками Запорожской АЭС в ночь на 4 марта МАГАТЭ связалось с представителями украинской власти.

По данным Энергоатома, при отражении штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных, двое были ранены. После ночных боев, в результате которых на АЭС начался пожар, оккупанты захватили админкорпус и проходную на станцию. Персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию, но вынужден работать под давлением вооруженных российских военных.

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24 февраля стало известно, что российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты удерживали персонал АЭС в заложниках, вопреки правилам техбезопасности не давая им провести ротацию.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МАГАТЭ ЧАЭС Запорожская АЭС Чернобыльская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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