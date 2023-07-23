Киссинджер возвращается. Столетний дипломат, как и 50 лет назад, взялся сблизить Китай и США — NV собрал воспоминания участников тех событий 23 июля, 14:05 NV Премиум В должности советника президента США Генри Киссинджер умело выполнял тайные дипломатические задачи (Фото:коллаж The Baffler)

Столетний Генри Киссинджер на этой неделе совершил многодневный визит в Китай. В свое время он устроил сближение Пекина с Вашингтоном, что до сих пор считается непревзойденным дипломатическим трюком.

МАО: Я голосовал за вас во время ваших последних выборов.

НИКСОН: Вы выбрали меньшее из двух зол. Я собираюсь идти на еще один срок.

МАО: Вы уже имеете мой голос… Мне нравятся правые [поскольку коммунисты традиционно считаются левыми, Мао называет американцев, своих идейных оппонентов, правыми]. Я относительно счастлив, когда власть у тех, кто справа.

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КИССИНДЖЕР (сидит по правую руку от Никсона): — Кого вы имеете в виду?

Это почти дословный кусок разговора во время эпохальной встречи президента США Ричарда Никсона с главой коммунистического Китая Мао Цзэдуном 22 февраля 1972 года — первой в истории встречи американского президента с главой Китая, которой предшествовали 22 года без дипломатических отношений между двумя странами. По итогам этого визита было подписано знаменитое Шанхайское коммюнике, которое ознаменовало нормализацию отношений между США и КНР, и которое называют началом конца холодной войны.

А еще, это — диалог из второй сцены оперы Джона Адамса Никсон в Китае, премьера которой состоялась в октябре 1987 года в Хьюстоне. Партия Мао — тенор, Никсона — баритон, Киссинджера — бас. У последнего по либретто — в основном короткие реплики. Но то, что он здесь почти главный, знают все остальные персонажи, да и публика.

Nixon in China: "News" - James Maddalena (Met Opera) https://www.youtube.com/watch?v=FJmXMo9nWRU

Выражение Никсон в Китае на много лет после того визита пошло в народ и означало, что случилось что-то невозможное.

Так оно и было. Белый дом в течение 22 лет не сдерживался в выражениях в сторону Пекина. Ведь в 1949-м китайские коммунисты во главе с Мао вытеснили силы законного избранного лидера Чан Кайши на Тайвань. А вскоре помогли Северной Корее стать тем, чем она является до сих пор.

Перед визитом Киссинджер тайно посетил Пекин, и, по словам его помощника Уинстона Лорда, выглядело это не хуже бондианы. Сейчас же 100-летний дипломат в шутку заметил, что не собирается умирать, пока не достигнет определенного единодушия США и Китая в обустройстве мира.

А оперу Адамса до сих пор ставят ведущие театры мира. Ведь она, как хорошая метафора: большая политика — еще тот театр, за кулисы которого заглянуть можно только через много лет.

Как Джеймс Бонд

«Мы получили от ЦРУ специальные портфели с замками, и начали готовиться к поездке Киссинджера», — вспоминал Лорд.

Киссинджер создал современный Китай – Петр Шевченко https://www.youtube.com/watch?v=qQbcqwanWlU