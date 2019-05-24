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Юнкер: Греция стала членом еврозоны путем обмана

Вчера, 22:08
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Юнкер: Греция стала членом еврозоны путем обмана - фото

Capri23auto/pixabay.com

Юнкер заявил, что Европа в состоянии учиться на ошибках

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату.

Об этом сообщает BILD.

«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — заявил он.

По словам Юнкера, даже спустя столько лет он по-прежнему упрекает себя за произошедшее.

Глава Еврокомиссии отметил, что занимая пост министра финансов Люксембурга с 1989 по 2009 год, выступал против того, чтобы оценивать данные, представляемые государствами, брались независимые европейские статистические ведомства.

Теперь, указал он, Евростат может перепроверить поступившую информацию.

«Европа в состоянии учиться на ошибках», — добавил Юнкер.

Теги:   Жан-Клод Юнкер Греция

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