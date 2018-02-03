YouTube будет отмечать видео от государственных СМИ

Руководство YouTube решило специально отмечать видеоролики от СМИ, которые финансируются государством, в рамках борьбы с авторитарным контентом, сообщается в официальном блоге компании.
Над названием видео будет размещаться соответствующая пометка и ссылка на Википедию, так что пользователи смогут сразу узнать об источнике финансирования контента.
“Наша цель - обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы они лучше понимали источники новостей”, - говорится в сообщении.
В прошлом году Google исключила российский телеканал Russia Today из сервиса подборки премиальных видео на YouTube.
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