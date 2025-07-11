Британский полковник написал, что «отчаявшийся» Путин может прибегнуть к ядерному оружию, в ЦПД ответили: далеко от реальности

Диктатор Путину следует предположить, что если он применит тактическое ядерное оружие против Украины, то французский ядерный боезапас будет направлен против его армии, считает автор материала (Фото: Минобороны РФ)

Тот факт, что диктатор РФ Владимир Путин и его окружение постоянно угрожает ядерным ударом с момента начала полномасштабного вторжения в Украину , говорит о том, что в Кремле тщательно обдумывают этот вопрос.

Такое мнение высказал полковник в отставке британской армии и эксперт по химическому и биологическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для издания The Telegraph под названием «Отчаявшийся Путин может прибегнуть к ядерному оружию. В его сердце воцарился страх».

Как считает автор, эффективность мировой системы ядерного сдерживания зависит от паритета и равновесия. При этом она серьезно пошатнулась после некоторых комментариев президента США Дональда Трампа о Европе в последние месяцы.

«Это могло дать Кремлю понять, что США не будут реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине или даже в Европе. Поскольку три дня превратились в три года с лишним, они могут подумать, что смогут быстро покончить с Украиной с помощью тактического ядерного оружия, и мы не будем реагировать», — написал де Бреттон-Гордон.

По его мнению, при этом маловероятно, что Великобритания в случае российской ядерной атаки запустит ракету Трайдент по России, а она примерно в сто раз мощнее, чем тактическое ядерное оружия Кремля.

«Требуется некоторая реакция, не доходящая до Армагеддона, — и именно такая реакция становится все более вероятной», — написал де Бреттон-Гордон.

При этом, отмечает автор, 10 июля в рамках визита президента Франции Макрона в Лондон стало известно о создании совместного франко-британского альянса по ядерному оружию. Соответственно, Путину следует предположить, что если он применит тактическое ядерное оружие против Украины, то французский ядерный боезапас будет направлен против его армии вторжения, считает де Бреттон-Гордон.

Как уточнил автор материала, можно только приветствовать тот факт, что президент Макрон и премьер Кир Стармер «осознали, что Путин уважает только силу и безжалостно эксплуатирует слабость».

«Возможно, президент США наконец-то обрел твердость характера. Если он ее не утратит, мы, возможно, сможем избежать более широкой войны в Европе и увидеть справедливый мир для Украины», — подытожил де Бреттон-Гордон.

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, прогнозы автора колонки для The Telegraph весьма далеки от реальности.

«Классическое правило медиа на Западе: раз в год бери и поднимай тему возможной ядерки от Путина по Украине и просмотры гарантированы. Все это далеко от реальности, как и раньше, но ведь надо о чем-то писать. Вот снова пишут», — написал он.

16 июня шведское издание SVT со ссылкой на снимки от компании Planet Labs за май 2025 года сообщило — РФ организовало изменения на своих пяти ядерных объектах.

«В Калининграде база ядерного оружия была модернизирована новыми зданиями, тройным забором и новыми коммуникационными сооружениями, в 270 километрах от шведской территориальной границы. По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия», — отмечало издание.

Также спутниковые фото свидетельствовали о том, что на базе в Осиповичах в Беларуси модернизируется хранилище ядерного оружия советских времен за тремя слоями ограждения, на котором устанавливается новая грузовая платформа для железнодорожного транспорта и систем противовоздушной обороны.

Кроме того, на Новой Земле были построены большие новые здания, а эксперты описывают базу как важнейшую базу России для испытаний в области ядерного оружия.

На Кольском полуострове построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также причал для погрузки ракет на подводные лодки, свидетельствуют спутниковые фото, подытожили журналисты SVT.