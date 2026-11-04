В штате Мичиган победил демократ Абдул Эль-Сайед, став первым сенатором-мусульманином в США

Абдул Эль-Саид вошел в историю, одержав победу на выборах в Сенат США от штата Мичиган (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Представитель Демократической партии Абдул Эль-Сайед стал первым сенатором-мусульманином, который победу на выборах в Сенат США от штата Мичиган. Он одержал победу над республиканцем Майком Роджерсом.

Об этом сообщает The Guardian.

Рано утром в среду в штаб-квартире демократов штата Мичиган в Детройте Эль-Сайед объявил о своей победе на выборах в Сенат США.

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«Вы радушно принимали меня в своих домах, церквях и синагогах», — сказал Эль-Сайед.

Он отметил, что поддержка придала ему сил в самые трудные моменты.

Издание отмечает, что его противники и критики, включая президента США Дональда Трампа, вели против него в основном исламофобскую кампанию, часто указывая на его имя и веру. Трамп же и вовсе утверждал, что ему придется пройти через металлодетектор, чтобы попасть в Сенат.

Эль-Сайед заявил, что его оппоненты предпочли сеять раздор, а не решать проблему стоимости бензина и продуктов питания.

«Они хотят видеть Америку, которая слишком мала для некоторых из нас. Мы знаем, что Америка достаточно велика для всех нас», — заявил он.

Роджерс, бывший конгрессмен, которого поддержал Трамп и который баллотировался как его близкий союзник, ранее проиграл выборы в Сенат в 2024 году Элиссе Слоткин примерно на 0,3 процентных пункта.

На этот раз он баллотировался против Эль-Сайеда. Он выступал за предложение о всеобщем медицинском страховании и призывал к прекращению военной помощи США Израилю.

Оба кандидата баллотировались на место, которое ранее занимал Гэри Питерс, уходящий сенатор-демократ, занимавший этот пост с 2015 года.

По данным Associated Press, Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его палаты, где ранее большинство имели республиканцы. Согласно предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей — не менее 224 мест из 435. Подсчет голосов продолжается.

Дональд Трамп заявил, что намерен работать с демократами после того, как они, вероятно, вернут себе контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября.