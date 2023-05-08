Катюша на Студебекере. Где было сделано оружие, которым СССР победил Германию во Второй мировой войне 8 мая, 16:53 NV Премиум Пусковую установку советской РСЗО типа Катюша устанавливали преимущественно на шасси американских Studebaker и других западных грузовиков, которые поставлялись в СССР в рамках ленд-лиза (Фото:Pictorial Press Ltd / Alamy via Reuters)

Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации, — о западных истребителях, автомобильных шасси и боеприпасах, которые были на вооружении в СССР во время Второй мировой войны, а также о мифе о славе советского оружия.

День 9 мая советская, а позже и российская пропаганда превозносит как день победы над нацизмом и использует как повод для военных парадов, чтобы демонстративно похвастаться собственным вооружением. Впрочем, не все оружие 1940-х, производившееся в СССР и воевавшее против гитлеровской Германии, было на 100% советским, а было скопировано с западных образцов или имело в своем составе иностранные детали, модули и целые шасси.

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Об этом, а также о роли гуманитарной и военно-технической помощи от западных союзников во время Второй мировой войны, NV рассказал Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации.

— Каким было оружие, которым воевал СССР во времена Второй мировой войны?

— Давайте начнем с того, что большинство образцов советской военной техники до 1941 года — это лицензионные или нелицензионные копии западных образцов вооружения. Например, советский легкий танк Т-26 — это фактически британский танк Vickers Mk.E. Вообще существует немало примеров разного советского оружия, которое имело западное происхождение. И это еще не было западного ленд-лиза.