Президент Чехии считает, что война России против Украины может длиться годами

Полномасштабная война между Украиной и Россией может длиться годами, если будет продолжаться «в таком же духе», считает президент Чехии Петр Павел .

В интервью BBC он заявил, что россиянам удалось оккупировать некоторые части украинской территории, но ценой больших жертв и потерь.

«Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех», — добавил он.

Президент Чехии отметил, что кроме поддержки Украины, также важно оказывать максимальное давление против России и демонстрировать, что «на поле боя нет победы».

7 июня Павел заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы не только закончить войну в Украине, но и сделать так, чтобы война не пришла в его страну.

Чехия является инициатором программы поставок в Украину миллиона артиллерийских снарядов, которые закупают у третьих стран. В 2025 году Украина, как ожидается, может получить 1,8 млн артснарядов по чешской инициативе.