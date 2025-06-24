Польша планирует начать эксгумационные работы во Львове во второй половине года

Польша планирует начать во второй половине года проведение эксгумационных роботов во Львове на территории бывшего села Збоиска.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на главу Министерства культуры Польши Анну Врублевскую.

Врублевская во время пресс-конференции рассказала, что эксгумационные работы на территории бывшего села Збоиска могут начаться во второй половине года.

Реклама

«Разрешение на это получил Институт национальной памяти. Именно он, в сотрудничестве с украинской стороной, должен разработать точный план», — отметила она.

Также она заявила, что работы в бывшем селе Пужники продолжаются по плану.

«Этап самих эксгумаций завершен, сейчас продолжаются лабораторные и генетические работы. Параллельно Фонд „Свобода и демократия“ готовит новую заявку, которая касается другого участка, но также в Пужниках», — сказала она.

Ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военных, похороненных в пределах Львова.

Инфографика: NV

Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши. В министерстве рассчитывают на начало работ уже в ближайшее время.

Эксгумация тел погибших поляков в селе началась 24 апреля. Работу проводили польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты будут делаться на территории Польши.