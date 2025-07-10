Дуда рассказал, что «нашел понимание» у Зеленского темы Волынской трагедии

Анджей Дуда во время прощального визита на посту президента Польши в Киеве, 28 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Томас Питер)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что почувствовал понимание темы Волынской трагедии во время разговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает RMF FM.

Дуда рассказал, что разговаривал о Волынской трагедии и с Зеленским, и с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

«Не скрою, что всегда имел впечатление, что больше понимания нахожу у президента Зеленского. Думаю, он сказал правду, когда говорил мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас об этом не учили», — отметил он.

Польский президент также назвал ошибочным убеждение, что знание о событиях на территории Волыни среди жителей западной Украины является распространенным.

«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внукам, рассказывал им в колыбель, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка о сарай?» — заявил Дуда.

9 февраля посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что начало эксгумации польских жертв Волынской трагедии запланировано на весну 2025 года на Тернопольщине.

Эксгумация тел погибших поляков в селе началась 24 апреля. Работу проводили польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты будут делаться на территории Польши.