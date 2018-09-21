21 сентября 2018, пятница

Волкер сравнил Путина и Порошенко

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Волкер объяснил, в чем разница между Путиным и Порошенко

Волкер объяснил, в чем разница между Путиным и Порошенко

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер объяснил, в чем, по его мнению, заключается разница между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу 112 Украина он сказал, что Путин стремится к власти внутри страны и для воздействия за ее пределами, а Порошенко хочет что-то сделать для своего государства.

Также, по словам Волкера, лидеры РФ и Украины имеют разные точки зрения на политику.

"Вам может нравиться чья-то политика, может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", - сказал Волкер.

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