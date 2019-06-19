Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Стивен Пайфер
Первый месяц Зеленского. Что мы имеем?
Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину

Сегодня, 05:31
Цей матеріал також доступний українською
Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину - фото

Курт Волкер

Курт Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев.

Как сообщает Укринформ, этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

«Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского — ред.) в Белый дом», — заявил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

Как отметил Волкер, Трамп направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, но стороны, по его словам, еще должны согласовать даты этого визита.

«Мы надеемся, это произойдет уже скоро», — сказал спецпредставитель США.

Теги:   Курт Волкер Владимир Зеленский Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 15:24

img
В Украине намерены задержать подозреваемого в крушении рейса МН17 — Луценко
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 13:17

img
Mariott откроет первую пятизвездочную гостиницу Sheraton Kyiv Olimpiyskiy в 2020 году
События

Сегодня, 08:45

img
Блестящие умы. НВ представляет серию разговоров с лучшими мыслителями и экспертами из Кремниевой долины

ТОП 3

Политика

Вчера, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
14231
Политика

17 июня, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
11988
Геополитика

Вчера, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6263