Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину Сегодня, 05:31 Цей матеріал також доступний українською Курт Волкер Курт Волкер Курт Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев.

Как сообщает Укринформ, этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

«Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского — ред.) в Белый дом», — заявил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

Как отметил Волкер, Трамп направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, но стороны, по его словам, еще должны согласовать даты этого визита.



«Мы надеемся, это произойдет уже скоро», — сказал спецпредставитель США.