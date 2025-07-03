ЦРУ пересмотрело отчет о вмешательстве РФ в выборы президента 2016 года

В новом отчете ЦРУ подтверждаются предыдущие выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, чтобы помочь на то время кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить демократическую соперницу Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает Reuters.

В новом обзоре «не ставится под сомнение качество и надежность» строго засекреченного предыдущего отчета ЦРУ, но ставится под сомнение высокий уровень достоверности, который ЦРУ и ФБР придали этому заключению. Согласно новому обзору, ЦРУ считает, что предыдущей оценке следовало придать уровень «умеренной достоверности».

Трамп ранее отвергал заключение разведывательного сообщества, незасекреченная версия которого была обнародована в январе 2017 года. После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре 2017 года Трамп заявлял, что верит заверениям диктатора о его невмешательстве в американские выборы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф приказал подготовить новый обзор оценки разведки касательно вмешательства РФ в выборы и раздел Извлеченные уроки для содействия «аналитической объективности и прозрачности».

Аналитическое управление ЦРУ, которое проводило обзор, «выявило многочисленные процедурные аномалии» в том, как готовилась засекреченная оценка российского вмешательства в выборы в декабре 2016 года. В частности, согласно новому обзору, «очень сжатые сроки… и чрезмерное участие руководителей агентств… привели к отклонениям от стандартных практик в подготовке, координации и проверке» доклада, говорится в новом отчете.

«Эти отклонения препятствовали усилиям, направленным на применение строгой профессиональной практики, особенно в отношении наиболее противоречивых суждений в оценке», — продолжается в отчете.

Однако этот обзор не отрицает вывод о том, что Путин использовал дезинформацию и кибер-кампанию, чтобы склонить голоса избирателей в 2016 году в пользу Трампа. В отчете двухпартийного комитета Сената по вопросам разведки за 2018 год тоже содержится такой вывод.