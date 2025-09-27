Вооруженные Силы Украины располагают доказательствами вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, опубликовав карту маршрута пролета беспилотника.

«Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве», — написал Сибига в соцсети Х в субботу, 27 сентября.

Фото: Андрей Сибига/X

Ранее Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который вошел в воздушное пространство Украины над Закарпатской областью. Объект, который двигался на разных высотах, дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.

26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

«Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».

В свою очередь Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».

Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.