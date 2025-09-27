«Для незрячих венгерских чиновников». ВСУ собрали доказательства вторжения венгерского дрона — Сибига
ВСУ собрали доказательства вторжения венгерского дрона в украинское воздушное пространство (Фото: Андрей Сибига/X)
Вооруженные Силы Украины располагают доказательствами вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, опубликовав карту маршрута пролета беспилотника.
«Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве», — написал Сибига в соцсети Х в субботу, 27 сентября.
Ранее Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который вошел в воздушное пространство Украины над Закарпатской областью. Объект, который двигался на разных высотах, дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.
26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.
«Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».
В свою очередь Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».
Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.