США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов
США предоставят Украине финансовую помощь в размере $4 млн для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны.
Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.
«По итогам мероприятия… подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины», — говорится в сообщении.
В Государственном департаменте США уточнили, что финансирование выделяется на строительство шести складов для хранения взрывчатых веществ в течение следующего двух лет.
«Этот проект повысит безопасность и защищенность украинских запасов боеприпасов, а также приблизит Украину к ее цели — соответствовать стандартам НАТО и международным стандартам безопасности и управления запасами», — говорится в заявлении.