США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов Вчера, 04:10 226 Цей матеріал також доступний українською Посольство Украины в США / Facebook Посольство Украины в США / Facebook

США предоставят Украине финансовую помощь в размере $4 млн для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

«По итогам мероприятия… подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины», — говорится в сообщении.

В Государственном департаменте США уточнили, что финансирование выделяется на строительство шести складов для хранения взрывчатых веществ в течение следующего двух лет.

«Этот проект повысит безопасность и защищенность украинских запасов боеприпасов, а также приблизит Украину к ее цели — соответствовать стандартам НАТО и международным стандартам безопасности и управления запасами», — говорится в заявлении.