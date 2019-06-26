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США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

Вчера, 04:10
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Посольство Украины в США / Facebook

США предоставят Украине финансовую помощь в размере $4 млн для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

«По итогам мероприятия… подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины», — говорится в сообщении.

В Государственном департаменте США уточнили, что финансирование выделяется на строительство шести складов для хранения взрывчатых веществ в течение следующего двух лет.

«Этот проект повысит безопасность и защищенность украинских запасов боеприпасов, а также приблизит Украину к ее цели — соответствовать стандартам НАТО и международным стандартам безопасности и управления запасами», — говорится в заявлении.

Теги:   Минобороны Украины Арсенал оружия Склад Украина-США

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