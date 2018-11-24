24 ноября 2018, суббота

В США задержали брата президента Гондураса

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В сообщении не назвали причины задержания брата президента Гондураса

В сообщении не назвали причины задержания брата президента Гондураса

В Соединенных Штатах в Майами задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса, сообщает пресс-служба главы Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

"Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США", - говорится в заявлении на сайте.

Также отмечается, что власти Гондураса готовы к сотрудничеству в расследовании и предоставить любую необходимую американской полиции информацию, поскольку "президент и правительство Гондураса считают, что каждый должен сам нести ответственность за свои действия и ее нельзя перекладывать на других".

В сообщении не назвали причины задержания брата президента Гондураса. 

По информации СМИ, Антонио Эрнандеса подозревали в связях с преступной организацией, занимающейся торговлей наркотиками.

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