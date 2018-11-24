В США задержали брата президента Гондураса

В Соединенных Штатах в Майами задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса, сообщает пресс-служба главы Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.
"Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США", - говорится в заявлении на сайте.
Также отмечается, что власти Гондураса готовы к сотрудничеству в расследовании и предоставить любую необходимую американской полиции информацию, поскольку "президент и правительство Гондураса считают, что каждый должен сам нести ответственность за свои действия и ее нельзя перекладывать на других".
В сообщении не назвали причины задержания брата президента Гондураса.
По информации СМИ, Антонио Эрнандеса подозревали в связях с преступной организацией, занимающейся торговлей наркотиками.
- Читайте также:В США арестовали миллиардера Генри Николаса III
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования