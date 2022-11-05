В Польше стартовали учения Puma-22. Военные будут учитывать уроки войны России против Украины

5 ноября, 14:20
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В учениях Puma-22 принимают участие военные из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Британии и США (Фото:Poland MOD/Twitter)

В учениях Puma-22 принимают участие военные из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Британии и США (Фото:Poland MOD/Twitter)

В Польше в пятницу, 4 ноября, начались военные учения Puma-22. В этом году они будут фокусироваться на опыте и уроках, полученных во время полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на агентство PAP.

Кроме подразделений стран Вышеградской группы (Польши, Словакии, Венгрии и Чехии), в учениях принимают участие союзники из Великобритании и США, которые находятся в Подкарпатье «в связи с ситуацией за восточной границей». В маневрах принимают участие около 2 тысяч военных и около 300 единиц техники.

Видео дня

https://twitter.com/SztabGenWP/status/1588846727179948034?s=20&t=vYbfZi5YinB_7RjH7320Zw

Основным исполнителем учений является 21-я отдельная горнострелковая бригада, но к участию присоединяются и другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В учениях принимают участие преимущественно бронетанковые и механизированные подразделения Сухопутных войск, также задействованы артиллеристы, саперы, химики, зенитчики и разведчики.

«Целью учений является улучшение взаимосовместимости войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками. Именно командование и штабы отрабатывают решение по поводу того, что будет происходить на театре боевых действий», — заявили поляки.

https://twitter.com/Zelazna_Dywizja/status/1588826573364289536?s=20&t=vYbfZi5YinB_7RjH7320Zw

Майор Пшемыслав Липчинский рассказал, что сценарии, в частности, будут включать:

  • проведение маневренной обороны;
  • форсирование водного препятствия на реке Сян;
  • проведение ликвидации загрязнения химическими подразделениями;
  • проверка процедур вызова артиллерии на огонь (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC);
  • интегрированное тушение пожара.

Параллельно с учениями Puma-22, которые являются крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году, проходят командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022tgyNCUUTUuoweeay5ooVqAaSBhxVGG5Wk96uBNTYfFRTnMnS7jWruyHBRRLYf7il
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Чехия Венгрия Великобритания Польша Военные учения Словакия Война России против Украины

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