23 октября 2018, вторник

В Польше решили присудить Сенцову награду Pro Dignitate Humana

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Олег Сенцов
Фото: Людмила Денисова via Facebook

Олег Сенцов

Награду Pro Dignitate Humana присудили в Польше украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Дипломат подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а также не признает нелегальной аннексии Россией Крыма.

Ранее, Европейская народная партия номинировала украинского политического заключенного Олега Сенцова на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова. Позже стало известно, что Сенцов попал в список финалистов на получение премии Сахарова. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что поддерживает кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на премию Сахарова.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

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