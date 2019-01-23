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В ПАСЕ показали фильм про узников Кремля

23 января, 16:43
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Volodymyr Ariev via Facebook

Фильм показали накануне дебатов по украинскому вопросу

В Парламентской ассамблее Совета Европы показали документальный фильм Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля.

Как написал глава украинской делегации Владимир Арьев, фильм создали польские режиссеры.

На показе присутствовали родственники и адвокат украинских военнопленных моряков и представитель украинского омбудсмена.

24 января в ПАСЕ должны пройти дебаты и голосование за резолюцию, которая осуждает агрессию России в Керченском проливе и призывает освободить захваченных украинских моряков.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Кроме того, в России удерживают 24 украинских моряка, которые были захвачены во время агрессии в Азовском море.

Теги:   Украинские моряки Политзаключенные Керченский пролив ПАСЕ

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