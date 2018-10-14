В Люксембурге проходят парламентские выборы, ожидается поражение действующего премьер-министра

В Люксембурге проходят выборы в парламент, в которых прогнозируют поражение действующего премьер-министра страны Ксавье Беттеля. Об этом сообщает Reuters.

Голосование будет проходить с 8.00 до 14.00 по местному времени. Результаты выборов будут известны уже вечером.

Эксперты отдали наибольшее количество мест в парламенте Христианско-социальной народной партии, которая впервые со времен Второй мировой войны находилась в оппозиции последние пять лет.

Однако указанная партия может не получить абсолютного большинства в парламенте на 60 мест, что будет означать необходимость создания коалиции с Демократической партией Беттеля, Люксембургской социалистической рабочей партией или Зелеными.

Отмечается, что в стране проживает только 52% люксембуржцев и только они имеют право голоса. Это означает, что в обязательном голосованни за состав парламента примет участие лишь половина жителей страны.