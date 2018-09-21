В Эстонии вынесли приговор шпиону ГРУ

Харьюский уездный суд Эстонии вынес приговор российскому шпиону Евгению Славину, задержанному 1 июля по подозрению в сотрудничестве с Главным разведуправлением Генштаба РФ.
Как сообщает Postimees, мужчина работал на ГРУ с апреля 2016 года, дав на это соответствующее письменное согласие.
- Читайте также: Российскому шпиону, разоблаченному в Министерстве экономики Польши, грозит до 10 лет тюрьмы
Одним из заданий, которые 32-летний гражданин Эстонии выполнял для российской разведки, была добыча фотоматериалов с места будущего аэродрома НАТО.
Полученную информацию Славин передавал спецслужбе РФ по телефону, через электронные сообщения, а также при встречах на территории России.
Согласно решению суда, его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования