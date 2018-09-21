21 сентября 2018, пятница

В Эстонии вынесли приговор шпиону ГРУ

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Осужденный шпион работал на ГРУ с 2016 года
Фото: Pixabay

Осужденный шпион работал на ГРУ с 2016 года

Харьюский уездный суд Эстонии вынес приговор российскому шпиону Евгению Славину, задержанному 1 июля по подозрению в сотрудничестве с Главным разведуправлением Генштаба РФ.

Как сообщает Postimees, мужчина работал на ГРУ с апреля 2016 года, дав на это соответствующее письменное согласие.

Одним из заданий, которые 32-летний гражданин Эстонии выполнял для российской разведки, была добыча фотоматериалов с места будущего аэродрома НАТО.

Полученную информацию Славин передавал спецслужбе РФ по телефону, через электронные сообщения, а также при встречах на территории России.

Согласно решению суда, его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы.

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