В Эстонии хотят, чтобы РФ возместила ущерб от советской оккупации Сегодня, 09:00 184 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации со стороны России за нанесенный Советским союзом ущерб во время оккупации.

Об этом сообщает издание Eesti Paevaleht.

«Те, кто сегодня выступают с речью о важности Тартуского мира (договор между РСФСР и Эстонией 1920 года, признавший независимость последней – Ред.), не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир, и Россия, выступающая в качестве его правопреемника, должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ущерб», — заявил министр.

Напомним, в 1944 году СССР военным путем занял территории стран Балтии и заявил об их добровольном присоединении этих государств к Советскому Союзу. США никогда не признавали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, так как советская власть оккупировала эти страны.

