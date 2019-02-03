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В Эстонии хотят, чтобы РФ возместила ущерб от советской оккупации

Сегодня, 09:00
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EPA

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации со стороны России за нанесенный Советским союзом ущерб во время оккупации.

Об этом сообщает издание Eesti Paevaleht.

«Те, кто сегодня выступают с речью о важности Тартуского мира (договор между РСФСР и Эстонией 1920 года, признавший независимость последней – Ред.), не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир, и Россия, выступающая в качестве его правопреемника, должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ущерб», — заявил министр.

Напомним, в 1944 году СССР военным путем занял территории стран Балтии и заявил об их добровольном присоединении этих государств к Советскому Союзу. США никогда не признавали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, так как советская власть оккупировала эти страны.

Теги:   Советский Союз Россия Эстония

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