В Думе и Солсбери было использовано оружие террора - постпред США в ООН

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что химические атаки в сирийской Думе и британском Солсбери показывают, насколько данное оружие опасно.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

"Атаки в Думе и Солсбери это два последних, на данный момент, случая применения химоружия в мире. Это напоминание о том, что речь идет об оружии террора", - отметила американский дипломат.

Хейли выразила надежду на то, что страны Совбеза ООН "вместе с нами ясно осудят применение российского нервно-паралитического вещества на территории другого члена СБ ООН".

Она напомнила, что США согласны с выводами Лондона о том, что за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия.

"И это, вне зависимости от того, идет ли речь о целенаправленном нападении или же об утраченном контроле над опасным веществом. При этом последний вариант, возможно, потенциально даже опаснее", - добавила постпред.

Она призвала мировое сообщество принять меры, нацеленные на прекращении использования химоружия в мире.

"Если мы не остановим это сейчас, то будет больше смертей", - подчеркнула Хейли.