В Черное море вошел ракетный эсминец США

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Ракетный эсминец ВМС США USS Ross
Фото: Yörük Işık via Twitter

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в акваторию Черного моря для поддержки союзников, говорится в Twitter-аккаунте Yoruk Isіk, который сообщает о передвижении военных кораблей.

Как отмечается в сообщении, эсминец США был направлен в Черное море "для поддержки своих союзников". Корабль прошел пролив Босфор под покровом темноты.

USS Ross - один из эсминцев, с которых 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами Томагавк по сирийскому аэродрому Шайрат. 

Напомним, что 7 апреля Вооруженные силы США выпустили 59 ракет Томагавк по авиабазе в Сирии после того, как войска Башара Асада провели химическую атаку в Идлиб.

Перед этим, 4 апреля, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате химической атаки погибли более 70 человек, в том числе 27 детей.

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