В Черное море вошел ракетный эсминец США

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в акваторию Черного моря для поддержки союзников, говорится в Twitter-аккаунте Yoruk Isіk, который сообщает о передвижении военных кораблей.

Как отмечается в сообщении, эсминец США был направлен в Черное море "для поддержки своих союзников". Корабль прошел пролив Босфор под покровом темноты.

.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 февраля 2018 г.

USS Ross - один из эсминцев, с которых 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами Томагавк по сирийскому аэродрому Шайрат.

Напомним, что 7 апреля Вооруженные силы США выпустили 59 ракет Томагавк по авиабазе в Сирии после того, как войска Башара Асада провели химическую атаку в Идлиб.

Перед этим, 4 апреля, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате химической атаки погибли более 70 человек, в том числе 27 детей.