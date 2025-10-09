Европарламент не поддержал вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен, оставив ее в должности

Европарламент в четверг, 9 октября, отклонил два вотума недоверия к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен . Об этом пишет Euronews .

Отмечается, что предложение, выдвинутое ультраправой группой Патриоты Европы, поддержали 179 депутатов, тогда как 378 высказались против, а 37 — воздержались.

Соответствующее предложение Левых получила 133 голоса «за» и 383 «против», 78 депутатов воздержались. Таким образом ни одно из предложений не набрало необходимого двойного большинства для принятия.

Euronews пишет, что количество депутатов, которые сейчас поддержали Фон дер Ляйен, было несколько больше, чем в июле, когда президенту Еврокомиссии впервые выдвинули вотум недоверия. Тогда подсчет показал 360 голосов против ее отставки и 175 — за, 18 воздержались.

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила за поддержку и отметила, что Еврокомиссия в дальнейшем будет сотрудничать с Европарламентом для урегулирования проблем.

«Я глубоко благодарна за мощную поддержку, которую получила сегодня. Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе мы достигнем результатов для всех европейских граждан. Едины ради наших граждан, наших ценностей и нашего будущего», — написала Фон дер Ляйен в соцсети Х.

Ранее две политические группы в Европарламенте Патриоты за Европу и Левые выдвинули два отдельных вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

11 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который входит в политическую группу Патриоты за Европу, заявил, что решение о вотуме недоверия было ответом на «провоенную политическую речь» президента Еврокомиссии.

Как писало Politico, Патриоты за Европу обвиняют Фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и критикуют торговые соглашения с МЕРКОСУР и США. Левые также критикуют торговую политику Еврокомиссии, однако больше подчеркивают то, что они называют «бездействием исполнительной власти ЕС на фоне войны в секторе Газа».

Ранее издание писало, что Патриоты за Европу и Левые официально будут требовать отставки Урсулы фон дер Ляйен путем вотума недоверия. Этот шаг от ультраправых и левых политиков состоялся после речи президента Еврокомиссии о состоянии Союза в Страсбурге и через два месяца после предыдущего вотума недоверия.

Предварительное голосование за вотум недоверия президенту Европейской Комиссии состоялось 10 июля.