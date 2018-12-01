Умер Джордж Буш-старший

В возрасте 94 лет умер президент США в 1989-1993 годах Джордж Герберт Уокер Буш. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его пресс-секретаря Джима МакГрата.

Отмечается, что 41-й президент Соединенных Штатов и отец 43-го умер в ночь на 30 ноября.

Причина его смерти на данный момент неизвестна.

Джордж Буш-старший был последним президентом, принимавшим участие во Второй мировой войне. С 24 ноября 2017 года по 30 ноября 2018 года являлся наиболее долгоживущим президентом США в истории.

В 2012 году стало известно, что бывший президент США страдает болезнью Паркинсона, из-за которой был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Напомним, 17 апреля 2018 года умерла бывшая первая леди США Барбара Буш. На следующий день после похорон жены Джордж Буш-старший был госпитализирован.

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Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в городке Милтон, штат Массачусетс.

После нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года Буш принял решение вступить в ВМС США и в 18 лет стал морским летчиком.

Буш был принят в Йельский университет до зачисления на военную службу и принял предложение после демобилизации и женитьбы на Барбаре Пирс в 1945 году. Он закончил Йель в 1948 году со степенью бакалавра искусств в экономике.

В 1951 году Буш создал нефтяную добывающую компанию Буш-Оверби и к 1964 году стал миллионером.

Начиная с 1971 Джордж Буш-старший два года был постоянным представителем США при ООН.

В 1976 – 1977 годах политик стал директором Центральной разведки США.

В 1981 – 1989 годах занимал должность вице-президента при Рональде Рейгане.

В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах президента, победив оппонента от демократов Майкла Дукакиса. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя.

Во внутренней политике Буш изменил своему слову, данному в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увеличение налогов, которое Конгресс утвердил. Вследствие экономических проблем Буш проиграл на выборах президента 1992 года демократу Биллу Клинтону.