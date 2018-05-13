Украину заподозрили в хакерской атаке на сайт избиркома в американском Теннесси - СМИ

Хотя мощный трафик поступал с серверов за границей, это не значит, что нападающий находился за границей

В американском штате Теннесси сайт местного избирательного комитета был выведен из строя на час в результате хакерской атаки, совершенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине, сообщает Associated Press.

Как сообщил заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл, киберинцидент произошел 1 мая в ходе выборов мэра округа. По его словам, атака сопровождалась "подозрительно большим числом иностранных пользователей", которые одновременно запросили доступ к ресурсу - запросы поступали от пользователей из около 100 стран.

Согласно отчету компании Sword & Shield Enterprise Security, эта интенсивная активность была среди вероятных причин аварии.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел", - подчеркнул Болл.

По словам Болла, кибератака не принесла никакого вреда голосованию и подведению итогов, однако сайт не работал в течение примерно одного часа после закрытия избирательных участков.

"Результатом, очевидно, стал отказ работы, однако, на основе предоставленной информации не ясно был сбой умышленным или он был побочным продуктом этих событий", - говорится в отчете Sword & Shield Enterprise Security.

Директор по технологиям и информатизации графства Ричард Моран утверждает, что хотя мощный трафик поступал с серверов за границей, это не значит, что нападающий находился за границей.

Как отметил профессор компьютерных наук университета Райс Дэн Воллеч, интернет - "грязное место" с большим количеством фонового трафика, и было бы трудно найти его происхождение, потому что нападавшие очень хорошо скрывают свое местоположение.

"Что делают нападающие - они взламывают другие компьютеры и запускают нападения оттуда", - сказал Воллеч.