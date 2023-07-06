«Западу нужно реформировать отношение к РФ». В МИД ответили на заявление пресс-секретаря Белого дома о реформах в Украине 6 июля, 13:50 Олег Николенко (Фото:Олег Николенко / Facebook)

Украина осуществляет наибольшее в мире количество реформ в условиях войны на своей территории, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.



Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время брифинга 5 июля сказала, что страны-члены НАТО будут принимать решение о членстве Украины только после того, как Украина завершит все необходимые реформы и будет соответствовать требованиям.

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Комментируя это заявление, Николенко также призвал Запад завершить «реформу» отношения к России.

«Как только наши партнеры будут рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашение к членству в Альянсе уже на этом этапе соответствует интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем», — говорится в заявлении спикера, опубликованном в Facebook.

Также он подчеркнул, что США являются главным союзником Украины в противодействии вооруженной агрессии России. И что Украина благодарна всем американцам, которые поддерживают Украину.