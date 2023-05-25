Украина откроет посольство в Руанде 25 мая, 22:38 Руанда (Фото:Portraitor / pixabay)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил первый в истории визит в Руанду, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде. Руандийская сторона уже дала официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигали», — говорится в сообщении.

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Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который совершил визит в Руанду со времени установления дипломатических отношений.

Визит состоялся в День Африки и 60-й годовщины основания Организации Африканского Единства (Африканского Союза).

Отмечается, что во время переговоров министры подробно обсудили Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Кулеба пригласил Руанду присоединиться к ее воплощению.

Победа Украины позволит существенно уменьшить негативное влияние России на Африканском континенте, которая с помощью боевиков ЧВК Вагнер дестабилизирует внутреннюю ситуацию в ряде африканских стран и занимается незаконной добычей их полезных ископаемых. Критически важно объединить наши усилия для противодействия общим вызовам и угрозам", — говорится в сообщении.