22 октября 2018, понедельник

Украина и еще три страны продлили санкции против России

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС
Фото: pixabay/IGORN

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС

Украина, Норвегия и страны-претенденты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, являющаяся участником Европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к заявлению. Они обеспечат соответствие национальной политики решению Совета", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 сентября 2018 года Совет ЕС принял решение о продлении санкций против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Под ограничительные меры попадают 155 физических лиц и 44 организации. Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

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