У Эрдогана возмущены требованием США не наступать в Сирии Сегодня, 18:04 244 Цей матеріал також доступний українською У Эрдогана считают требования США абсурдными.

Обвинения в том, что Турция собирается атаковать курдов, Анкара считает абсурдными.

Слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына приводит Anadolu.

“Целями Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы Исламского государства, а также Рабочая партия Курдистана (PKK), Отряды народной самообороны (YPG) и Демократический союз (PYD). Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны”, - заявил он.

Пресс-секретарь также отметил, что одной из целей борьбы Турции с террористами РКК и ее ответвлениями на территории Сирии является защита этнических курдов от притеснений:

“Террористы PKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться, - сказал Калын. - Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы и угроза в отношении безопасности Турции”.

По мнению Турции, группировки YPG и PYD являются ответвлениями Рабочей партии Курдистана и не могут представлять интересы сирийских курдов.

“Несомненно, террористические группировки не могут быть союзниками США”, - добавил Калын.

Пресс-секретарь отметил, что Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране.

Напомним, заявление Калына последовало за высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Турция должна гарантировать безопасность "курдских бойцов".