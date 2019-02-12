Туск может посетить Украину в конце февраля - СМИ Вчера, 16:38 129 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Туск EPA

Возможность визита президента ЕС Дональда Туска в Украину 18-20 февраля рассматривается, но об окончательном решении сообщат в конце недели, заявил официальный представитель ЕС, передает Укринформ.

"Такая возможность действительно рассматривается. На данный момент мы не можем предоставить официальное подтверждение этого визита, так как окончательное решение по нему будет принято до конца текущей недели", - сказал собеседник.

Ранее, кореспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что с 18 до 20 февраля в Украине с официальным визитом будет пребывать президент ЕС Дональд Туск.