Туск и Мей обсудят Brexit по телефону Сегодня, 13:15 2709 Цей матеріал також доступний українською EPA Мэй и Туск проведут телефонный разговор по Brexit EPA

Президент Европейского Совета Дональд Туск и британский премьер-министр Тереза Мэй планируют провести телефонный разговор по Brexit.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Туска. Скорей всего, разговор будет о вчерашнем заседании парламента, где было принято решение о необходимости новых переговоров с ЕС. Переговоры посвящены границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Представитель Туска ранее заявлял, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС не предусматривает новых переговоров. В то же время в ЕС заявили о возможном пересмотре будущих отношений между Лондоном и Брюсселем.



Напомним, 23 июня 2016 прошел референдум, в результате которого 52% британцев проголосовали за выход из ЕС. Официальный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 15 марта 2019 года.



15 января 2019 провалилось голосование в британском парламенте за соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Представитель Терезы Мэй заявил, что у парламента будет второй шанс проголосовать за соглашение о Brexit.