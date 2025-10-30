Турция может стать спонсором гарантий безопасности и поставок вооружения для Украины

Украина рассчитывает на Турцию как на одного из ведущих партнеров в формировании гарантий безопасности и совместном сопротивлении российской агрессии.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на торжественном приеме в посольстве Турции по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики, передает Укринформ.



Реклама

Жовква поблагодарил Анкару за участие в работе «коалиции решительных» и отметил, что Турция имеет потенциал стать одним из ключевых контрибуторов системы гарантий безопасности для Украины.

«Убежден, что присоединение Турции к инициативе PURL в рамках НАТО — это вопрос ближайшего времени. Украина нуждается в этих взносах уже сейчас, чтобы спасать жизни и ускорить путь к справедливому миру», — отметил заместитель главы ОП.

Программа PURL (Partners United for Resilient Logistics) предусматривает координацию закупок оборонного вооружения среди союзников и партнеров НАТО. Украина ожидает, что Анкара присоединится к ней в ближайшее время.

Жовква также выразил благодарность Турции за уже оказанную оборонную поддержку и подчеркнул, что реальная преданность миру сегодня измеряется именно конкретной военной помощью и стабильной поддержкой.

Отдельно чиновник отметил целесообразность проведения следующего саммита НАТО в Анкаре, поскольку именно на южном фланге Альянса, по его словам, определяется будущее европейской безопасности.

«Украина должна занять достойное место на саммите и будет что предложить союзникам», — добавил Жовква.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях заявил, что готов организовать в Турции встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, если она не состоится в Будапеште.