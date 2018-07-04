Трамп: США - это не мировая "свинья-копилка"

Президент США Дональд Трамп считает, что его страна не должна выполнять роль "свиньи-копилки" для других государств НАТО.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, об этом Трамп напомнит странам НАТО на предстоящем саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

"Президент поедет на этот саммит с желанием защитить американский народ, поддержать наших партнеров и союзников, но, как он много раз повторял, многие считают США мировой свиньей-копилкой. И это должно прекратиться", - цитирует Гидли Reuters.

Напомним, Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в достаточно резкой форме требовал выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

В письме Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний. Например, в послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства.

В свою очередь союзники США по НАТО не согласны с критикой американского президента в их адрес.