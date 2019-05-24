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Трамп с рабочим визитом посетит Японию

Вчера, 23:21
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Трамп с рабочим визитом посетит Японию - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом.

Об этом сообщает Голос Америки.

В программе визита главы Белого дома запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера. Однако представитель Трампа пообещал, что президент «объявит о некоторых существенных новостях» во время пребывания в стране.

Во время пресс-конференции Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ Японии, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут оглашены «несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений» между США и Японией.

В этот же день Трамп посетит государственный банкет, устроенный в его честь новым императором Нарухито, сыграет в гольф с премьер-министром Абэ и посетит чемпионат по сумо.

Теги:   США Дональд Трамп Япония

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