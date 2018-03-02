Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные в 2014 году в связи с национальной чрезвычайной ситуацией в Украине.

"В соответствии с разделом 202 (d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622 (d)) я продлеваю на один год исполнительный указ 13660", - приводится заявление Трампа на сайте Белого дома.

В частности, речь идет об указе 13660 О блокировании собственности некоторых лиц, негативно влияющих на ситуацию в Украине, который был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года в связи с агрессией России против Украины.

Этот указ был расширен указом 13661 от 16 марта 2014 года. 20 марта 2014 года антироссийские санкции были дополнены указом 13662. 19 декабря 2014 года американский президент подписал еще один указ 13685 из-за российской оккупации Крыма.

Согласно указу, действия и политика правительства РФ в отношении Украины - в том числе развертывание российских вооруженных сил в Крыму - подрывают демократические процессы и институты в Украине; представляют угрозу ее мира, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят свой вклад в незаконное присвоение ее активов и тем самым представляют собой чрезвычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.