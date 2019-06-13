Зоя Казанжи
Как я проехалась в киевском метро
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
Джозеф Най
Как предотвратить цифровую войну?
Борис Херсонский
Филарет ушел в раскол
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси

Сегодня, 22:24
Цей матеріал також доступний українською
Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп заявил, что действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности США.

«Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13 405 отношении Беларуси», — сказал глава Белого дома.

Санкции продлили на год — до 16 июня 2020 года.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

Теги:   Дональд Трамп Беларусь США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 22:00

img
В Украине не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде — заместитель главы АП
Футбол

Сегодня, 19:19

img
УЕФА завел дело против Украины за поведение болельщиков на матче с Сербией
Экономика

Сегодня, 09:04

img
Трамп рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 08:06

img
Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения
8780
Геополитика

Вчера, 08:57

img
Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет
8608
Геополитика

Вчера, 21:02

img
Официально: США исправили название Киева в международной базе
6155